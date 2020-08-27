Тенденция снижения случаев заражения, кажется, продолжается: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь призвал соблюдать противоэпидемиологические правила, хотя и тенденция снижения случаев Covid-19 продолжается.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на заседании правительства 27 августа

“Уже в течение 6 дней у нас бывает менее 200 ежедневных случаев, вчерашний показатель - 203, однако было проведено больше тестов - 1 938. Мы должны сделать все, чтобы сохранить большой объем исследований, и вновь хочу обратить внимание всех нас на необходимость соблюдения противоэпидемических правил. Мы можем сказать, что по данным прошлой недели тенденция снижения числа случаев, остановившаяся на некоторое время, кажется, вновь продолжает снижаться. И это связано исключительно с соблюдением противоэпидемиологических правил, которые зависят от индивидуального поведения каждого из нас, и снова хочу попросить, чтобы мы максимально соблюдали противоэпидемиологические правила”, - сказал Пашинян, отметив, что после некоторого послабления этих правил их соблюдение стало легче, чем ранее.

Премьер-министр отметил, что по причине Covid-19 зарегистрированы 864 смерти, было и 265 случаев смерти инфицированных людей, но смерть наступила по другой причине, и правительство выразило соболезнования родным погибших.

В Армении по состоянию на 26 августа всего подтверждено 43 270 случаев COVID-19, 36 988 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 153 пациента. За последние сутки проведено 1 938 тестов, а в общем счете 200 507. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 864 летальных исходов. Зафиксировано 265 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян