 Мхитарян и Джеко имеют большой опыт и помогут команде завоевывать титулы: Педро Родригес

Новичок итальянской “Ромы” Педро Родригес, говоря о составе столичного клуба, выделил ряд футболистов, в том числе и Мхитаряна.

“Я рад своему переходу в “Рому”. Это один из величайших клубов, и сейчас имеет довольно сильный состав. Я говорил с главным тренером, который убедил меня присоединиться к команде. В “Роме” замечательные футболисты. Мхитарян и Джеко имеют большой опыт. Такие футболисты, как они, должны бороться за титулы”, - передает «Арменпресс» слова Педро Родригеса с заявления пресс-службы клуба.

Полузащитник лондонского “Челси” Педро Родригес 25 августа официально стал футболистом итальянской “Ромы”. Педро присоединился к “волкам” на правах свободного агента. Полузащитник подписал с клубом трехлетний контракт. В составе “Челси” Педро в течение 5 сезонов провел 206 матчей и забил 32 гола.

Подготовила Варвара Айрапетян