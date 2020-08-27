Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал особое внимание обращать на правила безопасности эксплуатации природного газа.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на заседании правительства 27 августа, касаясь обрушения жилого дома на улице Райниса в Ереване, произошедшего вследствие взрыва природного газа.

“Вчера в Ереване произошел трагический случай. В доме по адресу Райниса,1 вследствие взрыва природного газа был разрушен целый подъезд с 12 квартирами. С сожалением нужно признать, что в Армении подобные случаи происходят. Необходимо наше внимание обратить на проблему соблюдения правил безопасности эксплуатации природного газа. Хочу обратить внимание всех наших соотечественников на эту проблему и попросить, чтобы каждый из нас с особым вниманием относился к правилам безопасности эксплуатации природного газа”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что все граждане, лишившиеся квартир и изъявившие желание устроиться во временном жилище, уже поселены в гостинице, однако были и семьи, которые захотели устроиться в других местах.

“Вопрос находится на повестке правительства и мэрии Еревана, и мы в ближайшее время определимся с нашими дальнейшими планами”, - отметил премьер-министр.

В Национальный центр кризисного управления 26 августа в 07:18 поступил сигнал о взрыве, произошедшем, по адресу улица Райниса, 1. Взрыв произошел в результате утечки природного газа, здание частично обрушилось. Двое граждан, извлеченные из-под завалов с различными телесными повреждениями, были доставлены в университетскую больницу № 1 “Гераци”․

Также было извлечено тело погибшего жителя квартиры, находящейся на 3-м этаже - Артура Георгиевича Казаряна 1962 г. р.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг). При помощи дронов были проведены разведка с воздуха и мониторинг.

ГНКО “Территориальная служба сейсмической защиты” исследовала состояние всех подъездов и квартир обрушившегося здания.

Норайр Шогикян