Отец Месси ведет переговоры с английским “Манчестер Сити”

Отец аргентинского нападающего “Барселоны” Лионеля Месси находится в Манчестере.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут испанские СМИ. Согласно публикациям в СМИ, отец Месси начал переговоры с “Манчестер Сити”. Переговоры ведутся относительно двухлетнего контракта.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий “Барселоны” Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Аргентинец об этом сообщил команде по факсу, также и то, что он хочет воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

За всю свою карьеру в составе “Барселоны” Месси забил 630 голов, провел 724 матча, а также забил 70 мячей в 138 матчах, выступая за сборную Аргентины.

Подготовила Варвара Айрапетян