Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Президент Армении поздравил Игоря Додона с Днем независимости Молдовы

Президент Армении поздравил Игоря Додона с Днем независимости Молдовы

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Игорю Додону по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании президента Армена Саркисяна, в частности, говорится:

“Межгосударственные отношения Армении и Молдовы основаны на взаимном уважении и дружественных традициях наших народов.

Мы готовы приложить все усилия для углубления и расширения нашего двустороннего сотрудничества”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации