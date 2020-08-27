Президент Армении поздравил Игоря Додона с Днем независимости Молдовы

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Игорю Додону по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании президента Армена Саркисяна, в частности, говорится:

“Межгосударственные отношения Армении и Молдовы основаны на взаимном уважении и дружественных традициях наших народов.

Мы готовы приложить все усилия для углубления и расширения нашего двустороннего сотрудничества”.