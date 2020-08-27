Президент Армении поздравил Игоря Додона с Днем независимости Молдовы
10:20, 27 Август, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Игорю Додону по случаю национального праздника страны - Дня независимости.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании президента Армена Саркисяна, в частности, говорится:
“Межгосударственные отношения Армении и Молдовы основаны на взаимном уважении и дружественных традициях наших народов.
Мы готовы приложить все усилия для углубления и расширения нашего двустороннего сотрудничества”.
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