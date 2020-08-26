Правозащитница считает видео с участием пленного армянского офицера нарушением Женевской конвенции

Правозащитница Лариса Алавердян считает видеообращение с участием оказавшегося в плену в Азербайджане офицера Вооруженных сил Армении Гургена Алавердяна грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевской конвенции.

«На этот раз, в отличие от предыдущих инцидентов, на территории Азербайджана оказался офицер. Противник в течение многих лет похищал или брал в плен заблудившихся граждан, пытаясь обменять их на задержанных в Арцахе Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова (они были арестованы в Арцахе в 2014 году. Арцахский суд приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы, признав их виновными в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе шпионажа, незаконного пересечения государственной границы, ношения оружия, похищения людей, убийства - ред․). Поэтому у меня есть основания думать, что было совершено похищение. Даже если военнослужащий заблудился, согласно 3-й Женевской конвенции, они должны обращаться с ним как с военнопленным», - в беседе с Арменпресс сказала Алавердян.

Коснувшись распространенного в азербайджанских СМИ видео, правозащитница подчеркнула, что это грубое нарушение Женевских конвенций. По ее словам, согласно конвенции, военнопленный должен быть защищен от лишнего интереса толпы.

«Находящееся в несвободе лицо вынудили сказать все, что мы видим на видео, это нарушение Женевских конвенций. Хорошо видно, что этот текст офицер читает, и он делает это под принуждением. Без суда у него вымогают показания. Это тоже нарушение международного гуманитарного права. Во всем этом есть еще одна сторона: они все это делают демонстративно, а значит, есть и политическая сторона. Это дает армянской стороне возможность передать это дело не только в международные инстанции, в том числе в Европейский суд, но и на ту или иную политическую платформу», - подчеркнула Алавердян.

Она выразила надежду, что армянская сторона сможет вернуть Гургена Алавердяна на родину в целости и сохранности.

Министр обороны Армении Давид Тоноян 26 августа провел телефонный разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. В ходе беседы Тоноян обратил внимание посла Каспршика на видеообращение с участием офицера армянской армии Гургена Алавердяна, которое было распространено сегодня азербайджанскими СМИ, а также на опубликованное ранее видео, подчеркнув, что вышеупомянутые видеоролики являются грубым нарушением международно закрепленных прав, в том числе международного гуманитарного права.

Гурген Алавердян оказался на территории Азербайджана 24 августа. В Минобороны Армении сообщили, что по предварительным данным он заблудился.