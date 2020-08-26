Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России

Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится на сайте министерства торговли США. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.

Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

Ограничительные меры ввели против 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-ого Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.

В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.

Внесение этих организаций в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.