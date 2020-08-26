28-е заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД СНГ состоится в Армении

Под председательством узбекской стороны 26 августа 2020 года в формате видеоконференцсвязи состоялось XXVII заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств–участников Содружества независимых государств. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, а также представитель Азербайджана в качестве наблюдателя.

Армянскую делегацию на заседании возглавлял и.о. начальника консульского департамента МИД Армении Артак Аветисян.

Члены Совета обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан государств – участников, в том числе оказания поддержки и помощи временно пребывающим, обучающимся и осуществляющим трудовую деятельность на территориях сторон гражданам в условиях распространения пандемии COVID-19.

Осознавая актуальность предпринимаемых правительствами стран мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, отмечена необходимость усиления совместной работы в сфере защиты прав и интересов граждан, находящихся на территориях государств Содружества в период пандемии.

Члены Совета выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в данных вопросах, а также к сотрудничеству в вопросах обмена информацией в оперативном порядке.

Участники заседания также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятой в январе 1993 года. Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года.

В своих выступлениях по вопросам повестки дня участники подчеркнули важность тесного взаимодействия сторон во время эпидемии COVID-19. В этой связи армянская сторона подчеркнула важность эффективного сотрудничества с Беларусью в свете ограничений, введенных странами-участницами в рамках борьбы с эпидемией, что дало возможность обеспечить возвращение граждан Армении из зарубежных стран.

По предложению армянской стороны, члены заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств–участников СНГ решили провести очередное ежегодное заседание в Армении во втором полугодии 2021 года.