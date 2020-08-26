Экономика Армении проявляет тенденции к увеличению активности: показатели

Индекс экономической активности в июле текущего года вырос на 9,7% по сравнению с июнем текущего года. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении. При этом, в условиях коронавируса в июле по сравнению с июнем рост зафиксирован практически во всех сферах.

По сравнению с предыдущим месяцем объем промышленного производства увеличился на 1,4%, объем строительства - на 10,8%, торговый оборот - на 11,7%, объем оказанных услуг - на 0,9%, внешнеторговый оборот - на 2,4%. В частности, в июле по сравнению с июнем экспорт увеличился на 1,5%, а импорт - на 2,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в июле увеличилась на 5,4% по сравнению с июнем, в том числе в государственном секторе - на 15%, в частном секторе - на 1,5%. Комитет сообщает, что расчет среднемесячной номинальной заработной платы (с апреля) включает данные по тем организациям, которые из-за пандемии COVID-19 отправили некоторых или всех своих сотрудников в неоплачиваемый обязательный отпуск: их не увольняли, но и не платили зарплату.

Производство электроэнергии также увеличилось на 16,2%, индекс потребительских цен снизился на 2,1%.

Однако в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс экономической активности снизился на 5,7%. Во всех странах мира экономика вследствие эпидемии COVID-19 идет на спад по сравнению с предыдущими годами.