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Президент Армении Армен Саркисян отправится в отпуск

Президент Армении Армен Саркисян отправится в отпуск

С 27 августа президент Армении Армен Саркисян отправится в отпуск, часть которого проведет в Армении, другую часть - за границей. Об этом  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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