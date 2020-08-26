Мэрия предоставила жилье всем семьям, лишившимся своих квартир из-за обрушения дома

Мэрия предоставила жилье всем 9 семьям, которые лишились своих квартир из-за частичного обрушения четырехэтажного панельного дома на улице Райниса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник Управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Иосиф Кубатян.

МЧС Армении сообщило, что с целью изучения аварийного состояния жилого дома, беспилотными летательными аппаратами проводились воздушная разведка и наблюдение. ГНКО «Служба сейсмической защиты» провела «визуальный осмотр», в результате которого выяснилось, что обрушилась примерно половина пятого подъезда жилого дома.

26-го августа в 07:18 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что по адресу улица Райниса 3, город Ереван произошел взрыв, в результате утечки газа: жилой дом частично обрушился.

На место происшествия выехали пять боевых расчетов из пожарно-спасательных отрядов, одна автолестница Спасательного управления города Ереван, две спасательные и кинологические группы центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, оперативная группа Отдела организации пожаротушительных и спасательных работ Управления спасательных сил, оперативная группа Национального центра управления в кризисных ситуациях, а также дежурная группа Управления медицинского обеспечения и дежурный психолог Отдела психологической поддержки СС МЧС Армении.

Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном панельном жилом доме N1 на улице Райниса. 12 квартир подъезда частично обрушены.

Спасатели с помощью специальных технических средств эвакуировали 19 граждан из обрушившейся части дома и прилегающих квартир.

Кинологическая группа провела поисково-спасательные работы.

В результате поисково-спасательных работ в примерно 08:20 часов из-под завалов были вытащены двое пострадавших граждан, которые были госпитализированы в больничный комплекс N1 «Гераци»: пострадавшая Светлана С. (1949 г. р.) находится на обследовании, состояние ее здоровья врачи оценивают как среднетяжелое, а

состояние здоровья пострадавшего Эдгара М. (1979 г. р.) - как крайне тяжелое.

В 13:01 часов - после около пятичасовой поисково-спасательной работы спасателям удалось вытащить из-под завалов тело Артура К. (1962 г. р.).