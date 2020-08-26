Арцах планирует в ближайшие пять лет расширять и развивать отношения с РФ 

Для Республики Арцах следующие пять лет станут периодом расширения и развития существующих отношений с Российской Федерацией. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Республика Арцах выстраивает свои отношения с Российской Федерацией по логике дружественной политики. В России одна из самых плотных армянских общин, а большинство армян, эмигрировавших из Арцаха, поселились именно в России.

И в связи с требованием поддерживать тесные связи с соотечественниками, в ближайшем будущем по инициативе президента республики, альянса «Свободная родина-ОГА» и партии «Единая родина» путем законодательного изменения будет увеличено эфирное время программ, транслируемых на русском языке на общественном телевидении и радио», - отметил Погосян.

Ваграм Погосян добавил, что еще одной инициативой будет предложено увеличить количество часов обучения русскому языку в общеобразовательных программах и вузах, а с учетом количества туристов, приезжающих из РФ в Арцах, с целью стимулировать этот процесс, согласно поручению президента, на всех информационных табличках будет также русская версия.