Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Ливан намерен подать жалобу в СБ ООН из-за израильских авиаударов

Ливан намерен подать жалобу в СБ ООН из-за израильских авиаударов

Высший совет обороны Ливана принял решение подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с ударами ВВС Израиля в районе границы с республикой. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал Al-Jazeera.

"Министру иностранных дел было поручено подать жалобу в Совет Безопасности относительно нападений Израиля на южные границы [Ливана] во вторник", - приводит телеканал заявление военного ведомства.

Ранее в среду израильские военные сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник вечером авиаудары по наблюдательным постам шиитской организации "Хезболлах" у границы с Ливаном в ответ на стрельбу. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" в очередной раз подвергает Ливан опасности из-за своей агрессии.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации