Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых.

Как отмечается в статье, этот синдром — совокупность по крайней мере трех из пяти отклонений: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, а также низкого уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и высокого уровня триглицеридов.

"Чем больше у вас таких диагнозов, тем хуже исход", — цитирует портал одного из авторов исследования доктора Джошуа Денсона.

Ученые следили за 287 пациентами, госпитализированными с коронавирусом в период с 30 марта по 5 апреля — во время пика заболеваемости в Новом Орлеане. Средний возраст пациента составлял 61 год. Больше всего среди заболевших была распространена гипертония (80%), ожирение (65%), а также диабет (54%). Кроме того, у 39% был низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Около 66% процентов пациентов имели метаболический синдром. Отмечается, что вероятность смерти от коронавируса у пациентов с метаболическим синдромом в 3,4 раза была выше, чем у людей без него.

Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 23,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Погибли более 810 тысяч человек.