Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил, что уголовно-исполнительная служба продолжит бескомпромиссную борьбу с криминальной субкультурой. Как передает Арменпресс, об этом Бадасян написал на своей странице в Facebook, коснувшись нового случая преступления, связанного с криминальной субкультурой.

“На протяжении многих лет в уголовно-исполнительных учреждениях имели место вопиющие случаи нарушения прав человека, попрания достоинства человека, и виновником всего этого была криминальная субкультура, и казалось, что на этапе реформ все осознали и приняли это обстоятельство. Но, как выясняется, некоторые круги склонны верить слухам о том, что якобы применяется насилие в отношении осужденных, распространяемым именно представителями уголовной субкультуры, и без уточнения этой информации начинают говорить о нарушениях прав человека”, - отметил Бадасян.

Министр добавил, что уголовно-исполнительная служба продолжит бескомпромиссную борьбу со всеми проявлениями этого порочного явления, а в случае препятствования, будет действовать жестко, применяя соразмерное вмешательство и установленные законом полномочия.

Благодаря широкомасштабным следственным и другим процессуальным действиям, осуществленным по уголовному делу, возбужденному в следственном департаменте Службы национальной безопасности Республики Армения, а также предпринятым параллельно с ними комплексным оперативно-розыскным мероприятиям, были раскрыты случаи создания и руководства группой лиц, имеющих высший статус уголовной субкультуры, их участия или привлечения в преступные схемы обращения к участнику упомянутой группировки или к лицу, имеющему высший статус уголовной иерархии.