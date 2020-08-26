В инфекционной больнице Гюмри наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. Как сообщает Арменпресс, 23 августа в больнице лечение получали 38 граждан, в настоящее время - 41. На 42 увеличилось и количество граждан с указаниями домашней изоляции. За это время от коронавируса выздоровели и из инфекционной больницы Гюмри выписались 529 жителей Ширакской области. 61 пациентов перевезены в столицу. Зарегистрировано 39 случаев смерти.

Последний случай смерти был два дня назад, скончался младший медработник, 1960 года рождения. Он работал в Центре психического здоровья Гюмри, имел сопутствующие заболевания. “Рост есть, но цифры небольшие”, - заверяет и. о. начальника управления здравоохранения и социального обеспечения администрации Ширакской области Лейли Асланян.

Говоря о детском доме Гюмри, она сообщила, что состояние детей стабильное. Напомним, что в результате тестирования в гюмрийском детдоме коронавирус был утвержден у 6 детей и 7 сотрудников. Дети заразились от сотрудников, так как учреждение работает в закрытом режиме.

В настоящее время трое сотрудников находятся под домашним контролем, 6 детей и 4 сотрудника перевезены в Ереван.

Арменуи Мхоян