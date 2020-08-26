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В сфере военной промышленности планируется серийное производство ряда продуктов

В сфере военной промышленности планируется серийное производство ряда продуктов

В оборонной промышленности Армении планируется начать серийное производство ряда продуктов. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 26 августа сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Запущены опытные производства ряда продуктов и новых разработок, проведены испытания, и, как результат, по этим направлениям планируется начать серийное производство. Успешные испытания были проведены и по части беспилотных летательных аппаратов, их применение вы уже видели в реальных боевых условиях, во время июльских боев”, - сказал Аршакян.

Министр отметил, что Военно-промышленный комитет провел работы по разработке национальных стандартов военно-промышленной сферы и изучению зарубежного опыта.

Норайр Шогикян


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