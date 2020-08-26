Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат

Российские военные совместно с военнослужащими сирийской армии навели временный мост через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам начальник переправы Николай Глухов.

Он добавил, что место пересечения реки в провинции было выбрано с учетом глубины и силы течения.

После наведения переправы на ней отработали проход военной техники под дымовой завесой. Параллельно с наведенной постоянной переправой на Евфрате работает и временная паромная. Она необходима в сезон дождей, когда уровень воды в реке может подняться выше критического. Водителей паромов обучают российские специалисты на технике, которая также привезена из России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Опыта пока немного, но у нас хорошие учителя из России. Машина простая и надежная, на нее можно положиться в сложные для переправы моменты. Сложнее всего переправлять танки - они очень тяжелые. Но я уже выполнял такие задачи", - рассказал журналистам водитель парома Абдель Кари Хани.

Кроме военной техники, по временной переправе проезжает и гражданская, например, грузовики с прицепами. Альтернативный маршрут есть, но для занимающихся грузоперевозками он более длинный. "Я занимаюсь доставкой разных грузов и езжу тут несколько раз в день. Еще один мост есть ниже по реке, его поставили иранцы - в основном для своих нужд. Но он гораздо меньше, ездить по нему сложнее. И за него надо платить, для меня - дорого", - рассказал водитель грузовика Халид Даут. Всю технику - военную и гражданскую - тщательно проверяют перед въездом на паром или переправу. Река Евфрат протекает на территории трех государств, общая длина составляет около 2,7 тысяч километров.