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В Луисвилле задержали 68 человек в ходе демонстраций

В Луисвилле задержали 68 человек в ходе демонстраций

Полиция американского города Луисвилл (штат Кентукки) задержала во вторник 68 человек в ходе демонстрации, организованной в связи с резонансной смертью афроамериканки Брионны Тейлор. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на полицию.

По словам исполняющего обязанности начальника полиции города Роберта Шрёдера, протесты были в основном мирными, но одна большая группа демонстрантов вышла на проезжую часть и затруднила движение транспорта. Те, кто проигнорировал предупреждение представителей правоохранительных органов о необходимости оставаться на тротуаре, были задержаны. Им будут предъявлены обвинения в создании препятствий на проезжей части и в нарушении общественного порядка.

Как отмечает телекомпания, предполагается, что протесты, прошедшие во вторник, на данный момент стали крупнейшими демонстрациями в городе после смерти Тейлор.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находились Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящая Тейлор была убита. Случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций.


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