Армения может оказаться среди стран с высоким уровнем оцифровки управления: Аршакян

По прогнозам специалистов по исследованию развития электронного управления ООН, Армения скоро окажется в числе стран с высоким уровнем оцифровки управления.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 26 августа сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“По результатам исследования Армения включена в список государств с опережающими темпами роста человеческого капитала. По прогнозам авторов исследования, Армения скоро сменит свою группу и из прежней будет переведена в группу стран с высоким уровнем оцифровки управления”, - сказал Аршакян.

Министр отметил, что по итогам того же исследования Армения в 2020 году улучшила свои позиции на 19 пунктов - с 87-го до 68-го места, и зафиксировала одно из самых больших достижений в азиатском регионе.

Аршакян добавил, что разработан проект стратегии оцифровки Республики Армения на 2020 – 2025 гг. Определены направления первоочередного развития цифровой повестки дня. В процессе находятся оцифровка и разработка стандартов кибербезопасности.

Норайр Шогикян