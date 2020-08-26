По предварительным данным, под завалами людей не осталось

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщило, что по данным на этот момент под завалами обрушившегося здания людей не осталось.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“3-й гражданин, извлеченный из-под завалов, был мертв. Это 56 - летний Артур Казарян, выражаю его родным свое соболезнование. У нас был телефонный номер этого гражданина, и спасатели звонили на этот номер, звонок телефона был услышан, однако мужчина находился далеко от телефона”, - отметил Цолакян.

По его словам, по предварительным данным, под завалами больше нет людей.

Относительно причины взрыва глава МЧС сообщил, что он пока ничего не может сказать и подчеркнул, что в 5 подъезде здания есть 12 квартир, которые были повреждены.

“В течение нескольких часов будет решено, кто может вернуться в свои квартиры. Вопрос жилья остальных сразу будет разрешен. По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир на 2-ом этаже”, - сказал Цолакян и добавил, что ведется следствие для выяснения причин происшествия.

В Национальный центр кризисного управления 26 августа в 07:18 поступил сигнал о взрыве, произошедшем, по адресу улица Райниса 1. Взрыв произошел в результате утечки газа. На место происшествия выехали пять боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления СС МЧС Еревана, одна автолестница, две спасательные группы центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил, дежурные группы Национального центра кризисного управления, отдела организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и инструктор отдела психологической помощи. Спасатели эвакуировали 19 граждан. По предварительным данным, двое из-под завалов были госпитализированы в больничный комплекс № 1 “Гераци”․Пострадавшая Светлана С. (1949 г. р.) сейчас находится на обследовании, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, а другого пострадавшего Эдгара М. (1979 г. р.) - как крайне тяжелое.

Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном здании на улице Райниса 1. Частично обрушились 12 квартир. Кинологическая группа провела поисково-спасательные работы.

На месте происшествия находились премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по ЧС Феликс Цолакян. Спасательные работы продолжаются, на месте происшествия 72 спасателя.

При помощи дронов были проведены разведка с воздуха и мониторинг. На месте происшествия находятся и 10 сотрудников Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования.