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Пострадавших от взрыва обеспечат временным жильем: мэр Еревана посетил место происшествия

Пострадавших от взрыва обеспечат временным жильем: мэр Еревана посетил место происшествия

Мэр Еревана Айк Марутян поручил соответствующим подразделениям мэрии обеспечить жителей, пострадавших от взрыва, временным жильем. Как сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, специалисты изучат вопрос сейсмостойкости частично разрушенного здания, вопрос дальнейшего восстановления здания будет решен на основе их заключения. После завершения поисковых работ и расследования территория будет очищена.

Утром 26 августа, по предварительным данным, из-за утечки газа произошел взрыв жилого дома, находящегося по адресу улица Райниса 1. Четырехэтажное здание частично рухнуло, повреждено 12 квартир. Спасательная служба МЧС проводит поисково-спасательные работы. Из-под  обломков здания самостоятельно или при помощи спасателей извлечены около 20 человек. Двое пострадавших госпитализированы, один мужчина скончался.


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