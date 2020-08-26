Спасатели из-под завалов рухнувшего здания на улице Райниса извлекли погибшего мужчину

Спасатели МЧС из-под завалов обрушившегося здания по адресу Райниса 3 в ереванском административном районе Канакер-Зейтун извлекли тело погибшего гражданина. Корреспондент Арменпресс с места происшествия сообщил, погибший - 58-летний мужчина Артур Г. (1962 г. р.).

В Национальный центр кризисного управления 26 августа в 07:18 поступил сигнал о взрыве, произошедшем, по адресу улица Райниса 3. Взрыв произошел в результате утечки газа. На место происшествия выехали пять боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления СС МЧС Еревана, одна автолестница, две спасательные группы центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил, дежурные группы Национального центра кризисного управления, отдела организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и инструктор отдела психологической помощи. Спасатели эвакуировали 19 граждан. По предварительным данным, двое из-под завалов были госпитализированы в больничный комплекс № 1 “Гераци”․Пострадавшая Светлана С. (1949 г. р.) сейчас находится на обследовании, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, а другого пострадавшего Эдгара М. (1979 г. р.) - как крайне тяжелое.

Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном здании на улице Райниса. Частично обрушились 12 квартир. Кинологическая группа проводит поисково-спасательные работы.

На месте происшествия находились премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по ЧС Феликс Цолакян. Спасательные работы продолжаются, на месте происшествия 72 спасателя.

При помощи дронов были проведены разведка с воздуха и мониторинг. На месте происшествия находятся и 10 сотрудников Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования.