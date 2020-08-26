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В сфере высокотехнологичной промышленности ощутимы показатели роста

В сфере высокотехнологичной промышленности ощутимы показатели роста

Министерство высокотехнологичной промышленности в 2020 году зафиксировало показатели ощутимого роста в отрасли.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 26 августа сказал министр ВТП Акоп Аршакян.

“Показатели, характеризующие сферу, не только не сократились, но и сохранили темпы динамичного роста. Они обнадеживают нас, что в 2020 году в сфере высокотехнологичной промышленности будет ощутимый рост. Пандемия не воспрепятствовала осуществлению процесса формирования инфраструктур, мы смогли успешно реализовать поставленные перед нами задачи”, - сказал Аршакян.

Министр отметил, что пандемия помешала лишь участию Министерства ВТП в международных выставках, поскольку часть выставок были отменены, также возникли проблемы, связанные с ограничениями передвижения.

Норайр Шогикян


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