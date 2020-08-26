Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos

Гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos создадут до 2028 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр Максичев.

"На сегодня вопрос создания гиперзвуковой ракеты BrahMos разделен на два этапа: первый - создание до 2024/25 годов ракеты со скоростью 4-5 Махов, второй — создание до 2026/27 годов ракеты со скоростью 6-7 Махов", — сказал он.

По его словам, специалисты "Брамоса" уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.

Портфель заказов совместного российско-индийского предприятия "Брамос" по производству ракет, несмотря на пандемию, увеличился за полгода на миллиард долларов, рассказал РИА Новости в среду содиректор СП Александр Максичев.

Между тем в феврале этого года портфель составлял 4,5 миллиарда долларов.

По его словам, самый большой процент - 40 - приходится на заказы сухопутных войск, по 30 приходится на ВВС и ВМС с береговыми войсками.

Первый экспортный контракт на поставку ракет в третью страну по-прежнему планируется заключить до конца этого года, добавил Максичев.

"Из-за пандемии мы продолжаем ждать открытия границ. Как только это будет сделано, контракт будет сразу подписан", - заявил собеседник агентства, отказавшись называть страну-покупателя.

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.