В Арцахе нет новых случаев COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения.

За последние сутки от коронавирусной болезни в Арцахе выздоровели еще 3 человека. По сей день, COVID-19 подтвержден у 271 человека, 252 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 17 пациентов, в изоляции находятся 35 человек. Врачи оценивают состояние двух пациентов как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 151 пробы. Всего проведено 9 465 тестов.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Были два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Норайр Шогикян