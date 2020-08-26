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Премьер-министр сделал назначения в Совете безопасности при премьер-министре

Премьер-министр сделал назначения в Совете безопасности при премьер-министре

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тигран Саркисян назначен начальником управления политики безопасности и основополагающих документов аппарата Совета безопасности при премьер-министре.

Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Назначить Тиграна Манвеловича Саркисяна начальником управления политики безопасности и основополагающих документов аппарата совета безопасности при премьер-министре”, - говорится в решении премьера.


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