Премьер-министр сделал назначения в Совете безопасности при премьер-министре
11:44, 26 Август, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тигран Саркисян назначен начальником управления политики безопасности и основополагающих документов аппарата Совета безопасности при премьер-министре.
Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.
“Назначить Тиграна Манвеловича Саркисяна начальником управления политики безопасности и основополагающих документов аппарата совета безопасности при премьер-министре”, - говорится в решении премьера.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен