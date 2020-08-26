Первая леди США не стала критиковать противников Трампа, призвав к объединению

Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на общенациональном съезде Республиканской партии, заявила, что не станет критиковать противников действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, и вместо этого призвала страну объединиться, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не хочу тратить это драгоценное время, чтобы нападать на противоположную сторону, потому что, как мы видели на прошлой неделе (во время съезда демократов - прим. ТАСС), подобные разговоры служат лишь тому, чтобы разделить страну еще больше", - отметила она.

Меланья Трамп также призвала остановить насилие на протестах против расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции. " Это тяжелая правда, что мы не можем гордиться частью нашей истории (временами рабства и расовой дискриминации - прим. ТАСС). Я призываю людей сфокусироваться на нашем будущем, при этом извлекая уроки из нашего прошлого. Мы должны помнить, что сегодня мы все - одно сообщество, состоящее из множества рас, религий и этнических групп", - подчеркнула первая леди.

"Я призываю людей остановить насилие и грабежи, которые совершаются под предлогом восстановления справедливости", - добавила она. "Вместо того, чтобы разрушать, давайте поразмышляем над нашими ошибками, давайте будем горды той эволюцией, которую мы прошли, и будем смотреть в будущее. Давайте каждый день помнить о том, что мы - единый народ", - призвала супруга американского президента.

Выступление первой леди стало главным событием второго дня партийного съезда. Оно проходило в Розовом саду Белого дома в присутствии живой аудитории: в саду были расставлены стулья для приглашенных, в частности, представителей администрации высокого ранга. В числе собравшихся был и сам президент, сидевший в переднем ряду. Первая леди завершила свое выступление уже в двенадцатому часу ночи.