Казахстан подписал соглашение о поставке российской вакцины от COVID-19

Казахстанское ТОО "СК-Фармация" (единый государственный дистрибьютор лекарств) заключило соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно сообщению пресс-службы, документ пописан в Москве в рамках визита в российскую столицу казахстанской правительственной делегации с рабочим визитом.

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. "При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний", - подчеркивается в пресс-релизе.

В рамках визита прошли переговоры министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.