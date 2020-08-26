Президент Арцаха предложил Артуру Мкртчяну посмертно присвоить звание Героя Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян предложил первому председателю Верховного совета Нагорно-Карабахской Республики Артуру Мкртчяну посмертно присвоить высшее звание Героя Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

На обсуждении консультативной комиссии по вопросу присуждения государственных наград и почетных званий при президенте Республики Арцах я представил вопрос присвоения первому председателю Верховного совета НКР Артуру Мкртчяну высшего государственного звания Республики Арцах - Герой Арцаха”, - написал президент.

Арутюнян отметил, что об исключительной службе Артура Мкртчяна Родине и оставленном им вкладе ин имел повод говорить 14 апреля, прежде чем пойти на голосование.

“Думаю, что проделанная им работа в деле создания нашей молодой государственности достойна самой высокой оценки и может служить хорошим примером в деле воспитания поколений”, - отметил Арутюнян.

Артур Мкртчян родился 16 февраля 1959 года в селе Ухтадзор Гадрутского района. В 1976 – 1981 гг. он учился на факультете истории Ереванского государственного университета. В 1982 г. поступил в аспирантуру Московского института археологии и этнографии им. Миклухо-Маклая. В 1981 -1983 гг. работал в Государственном музее этнографии Армении. С 1986 г. он был сотрудником Ереванского института археологии и этнографии. В 1988 г. будучи директором Гадрутского краеведческого музея он защитил диссертацию и получил звание кандидата исторических наук. 28 декабря 1991 г. в Ухтадзорском избирательном округе № 37 был избран депутатом Верховного совета НКР первого созыва.

8 января 1992 г. был избран председателем Верховного совета НКР.

Артур МкртчянуУшел из жизни 14 апреля 1992 года.

Посмертно награжден орденом “Григор Лусаворич”.