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Президент Арцаха предложил Артуру Мкртчяну посмертно присвоить звание Героя Арцаха

Президент Арцаха предложил Артуру Мкртчяну посмертно присвоить звание Героя Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян предложил первому председателю Верховного совета Нагорно-Карабахской Республики Артуру Мкртчяну посмертно присвоить высшее звание Героя Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

На обсуждении консультативной комиссии по вопросу присуждения государственных наград и почетных званий при президенте Республики Арцах я представил вопрос присвоения первому председателю Верховного совета НКР Артуру Мкртчяну высшего государственного звания Республики Арцах - Герой Арцаха”, - написал президент.

Арутюнян отметил, что об исключительной службе Артура Мкртчяна Родине и оставленном им вкладе ин имел повод говорить 14 апреля, прежде чем пойти на голосование.

“Думаю, что проделанная им работа в деле создания нашей молодой государственности достойна самой высокой оценки и может служить хорошим примером в деле воспитания поколений”, - отметил Арутюнян.

Артур Мкртчян родился 16 февраля 1959 года в селе Ухтадзор Гадрутского района. В 1976 – 1981 гг. он учился на факультете истории Ереванского государственного университета. В 1982 г. поступил в аспирантуру Московского института археологии и этнографии им. Миклухо-Маклая. В 1981 -1983 гг.  работал в Государственном музее этнографии Армении. С 1986 г. он был сотрудником Ереванского института археологии и этнографии. В 1988 г. будучи директором Гадрутского краеведческого музея он защитил диссертацию и получил звание кандидата исторических наук. 28 декабря 1991 г. в Ухтадзорском избирательном округе № 37 был избран депутатом Верховного совета НКР первого созыва.

8 января 1992 г. был избран председателем Верховного совета НКР.

Артур МкртчянуУшел из жизни 14 апреля 1992 года.

Посмертно награжден орденом “Григор Лусаворич”.


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