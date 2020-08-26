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AFP: не менее 30 человек погибли в результате наводнения в Афганистане

AFP: не менее 30 человек погибли в результате наводнения в Афганистане

По меньшей мере 30 человек погибли в результате вызванного сильными ливнями наводнения в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство France-Presse со ссылкой на афганские власти.

В свою очередь, телеканал TOLOnews сообщил о 25 жертвах стихии и 60 пострадавших на территории провинции. По его данным, большинство погибших - женщины и дети.

 


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