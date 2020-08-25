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Правительство выдвинуло новую кандидатуру на должность члена КС

Правительство выдвинуло новую кандидатуру на должность члена КС

Правительство Армении приняло решение о выдвижении кандидатуры Эдгара Шатиряна на должность судьи Конституционного суда. Как сообщает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

17 августа кандидат от правительства на должность судьи Конституционного суда Ваграм Аветисян обратился к спикеру НС Арарату Мирзояну с заявлением о снятии своей кандидатуры.

В ноябре 2019 г. Эдгар Шатирян был выдвинут фракцией «Мой шаг» Национального Собрания на должность члена Комиссии по предотвращению коррупции, но через несколько дней подал в отставку.


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