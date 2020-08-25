Первые две семьи ливанских армян репатриировались в Арцах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 августа провел рабочее совещание, посвященное программам помощи ливанским армянам.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с докладом выступил руководитель Координационной рабочей группы по организации и оказанию материальной помощи армянской общине Ливана, главный советник президента Республики Арцах Рудик Уснунц. По его словам, помимо помощи в размере 25 млн драмов, предоставленной из резервного фонда государственного бюджета, на внебюджетный счет правительства поступило более 17 млн драмов, и предпринимаются различные инициативы по его увеличению. Уснунц также сообщил, что первые две семьи репатриантов прибыли в Арцах из Ливана, для их пребывания созданы все условия.

Президент Арутюнян подчеркнул, что, хотя чрезвычайно важно сохранить целостность армянской общины Ливана как установленной колонии, для чего правительство Арцаха делает все возможное, тем не менее, все наши соотечественники, которые хотят переехать в Арцах, правительство готово принять их и предоставить жилье, обеспечить работой, а также с другими социальными гарантиями.