COVID-19. В Индии за сутки выявлено более 29 тыс новых случаев: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 23 млн 879 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 818 тыс. Излечились 16 млн 414 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 5 млн 921 тыс 445 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 181 тыс 421. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 3 млн 627 тыс 961. Число смертей составляет 115 тыс 476. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 3 млн 627 тыс 961. Скончались 58 тыс 824 больных. За последние сутки в Индии выявлено 29 тыс 36 новых случаев.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 966 тыс 189. За последние сутки здесь зарегистрировано 4 тыс 696 новых случаев. Число летальных исходов – 16 тыс 568. Далее следует ЮАР, где 611 тыс 450 подтвержденных случаев и 13 тыс 159 случаев смерти.

В Иране 363 тыс 363 подтвержденных случаев и 20 тыс 901 смертей. В Турции 259 тыс 692 случаев заболевания, 6 тыс 139 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1429, с начала заражения здесь скончались 19 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 34-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 14, достигнув 84 тыс 981, вылечились 79 тыс 961 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 309 тыс 768 подтвержденных случаев. Затем следует Ирак, где 211 тыс 947 случаев заражения и 6 тыс 596 случаев смерти. В Катаре 117 тыс 266 подтвержденных случаев, смертность - 194. Число заразившихся в Египте достигло 97 тыс 478, здесь зарегистрировано 5 280 случаев смерти. В ОАЭ - 67 тыс 621 случаев, здесь скончались 377 человек.

В Ливане зарегистрировано 13 155 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 126. Число заразившихся в Сирии достигло 2293. Скончались 92 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.