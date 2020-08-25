Армения присоединилась к заявлению Международного альянса за свободу вероисповедания о COVID-19

Армения присоединилась к заявлению Международного альянса за свободу вероисповедания о коронавирусе нового типа.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится: «Кризис, с которым столкнулось международное сообщество, получил глобальный характер, и любые действия по борьбе с COVID-19 не должны служить оправданием для того, чтобы заставить замолчать или преследовать какого-либо члена общества, включая правозащитников, журналистов и представителей медиа-сообщества.

Даже во время пандемии государства несут ответственность за свои обязательства по обеспечению уважения прав человека, включая свободу религии и вероисповедания, которые получают особую важность во времена национального кризиса, поощряя активные усилия по борьбе с эпидемией».

12 июня 2020 года Армения присоединилась к сформированному в феврале 2020 года Международному альянсу за свободу вероисповедания, в состав которого входят 29 стран. Как поборник прав человека, Армения придает большое значение свободе вероисповедания как неотъемлемому праву человека.