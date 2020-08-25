«Аэрофлот» возобновляет рейсы два раза в неделю из Еревана

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы два раза в неделю из ереванского аэропорта «Звартноц». Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице аэропорта «Звартноц» в Facebook.

«С 27 августа этого года «Аэрофлот» начнет выполнять полеты два раза в неделю - каждый четверг и субботу. Авиабилеты из ереванского аэропорта «Звартноц» в московский аэропорт «Шереметьево» по четвергам и субботам могут приобрести только те граждане, которые будут продолжать полет из аэропорта Москвы в качестве транзитного аэропорта в Лос-Анджелес, Шанхай, и европейские страны», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что для транзита через «Шереметьево» граждане должны иметь справку о проведении ПЦР-теста на русском или английском языках. Тест должен быть пройден не ранее 72 часов назад. Пассажиры также должны ознакомиться со всеми правилами отбытия и иметь при себе все необходимые документы.

Лицо, въезжающее на территорию Республики Армения, при отсутствии симптомов, может либо добровольно самоизолироваться на 14 дней, либо пройти ПЦР-обследование во время самоизоляции и при отрицательном ответе выйти из самоизоляции.