Сирийские и российские военные провели операцию против боевиков

Армия САР при участии советников РФ провела с 18 по 24 августа масштабную операцию по разгрому бандформирований в центральной части страны, заявил представитель российской группировки в Сирии, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В период с 18 по 24 августа с.г. при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками САР подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований. Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов", - сказал он.