На детской железной дороге не целесообразно проводить какие-либо работы по застройке: Акоп Карапетян

Несколько инвестиционных предложений по модернизации и расширению территории Детской железной дороги Еревана, были обсуждены в межведомственной комиссии по обсуждению программ, требующих целостного градостроительного решения. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“В результате было решено, что на территории Детской железной дороги, а также на других территориях Разданского ущелья, нецелесообразно проводить какие-либо строительные работы, кроме работ по укреплению, восстановлению, ремонту и озеленению”, - написал Карапетян.

В интернете был распространен видеоматериал, рассказывающий о проекте по застройке и благоустройству Ереванской детской железной дороги.