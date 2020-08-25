Латвийское СМИ представило топ-7 достопримечательностей Армении

16:21, 25 Օգոստոս, 2020

Латвийское СМИ “Neatkarīgā” представило 7 лучших достопримечательностей Армении, которые должны заинтересовать туристов. Как передает «Арменпресс», список был составлен посредством интервью с послом Армении в Латвии Тиграном Мкртчяном.

На первом месте Кафедральный собор Эчмиадзина. СМИ отмечает, что это самая большая из сохранившихся в мире христианская церковь, которая была построена в 301 году, и добавляет, что в Эчмиадзине есть и другие известные церкви, музеи и места, связанные с историей христианства.

Вторая достопримечательность - озеро Севан. Neatkarīgā сообщает, что это - самое большое озеро Армении. И одно из крупнейших высокогорных озер в мире, которое расположено на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Озеро Севан стоит посещать не только летом, когда можно освежиться после жаркого летнего дня, но и в любое время года и обязательно отведать армянскую форель.

В рейтинге СМИ монастырь Хор Вирап занял 3-е место. Издание отмечает, что это одно из мест паломничества в Армении, а библейский Арарат лучше всего виден именно из Хор Вирапа. Св. Григорий Просветитель был заключен там в подземельи в течение на 13 лет.

Пятый в списке монастырский комплекс Татев. До него можно добраться, согласно Книге рекордов Гиннесса, по самой длинной в мире канатной дороге, протяженностью в 5,7 км.

Латвийское СМИ советует посетить и монастырский комплекс Гегард (10 - 13 века), начало строительства которого, восходит к IV веку.

После монастырского комплекса Гегард СМИ советует посетить языческий храм Гарни, который был построен еще в языческий период. Neatkarīgā отмечает, что в начале 4 века, когда Армения приняла христианство, все языческие храмы были разрушены, но храм Гарни сохранил свое существование до 17 века, он был разрушен во время сильного землетрясения. Позже храм был восстановлен и сегодня является единственным сохранившимся в Армении храмом, построенным в греко-римском античном стиле.

СМИ своим читателям советует посетить, конечно, и столицу Ереван, отметив, что в столице Армении находятся важнейшие музеи страны, архитектурные и исторические памятники, а также и места отдыха. Латвийская Neatkarīgā отмечает, что здесь прекрасна и ночная жизнь. Ереван насыщен джаз-клубами мирового уровня.