Forbes назвал богатейшие семьи России

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является "Мостотрест", впервые за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге богатейших семейных кланов России, вытеснив прежних лидеров — Гуцериевых. Как передает Арменпресс, об этом пишет журнал Forbes.

Состояние этой семьи за год выросло на 270 миллионов долларов, до 5,45 миллиарда. Это на 100 миллионов долларов меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз была в начале рейтинга, отмечает издание. По данным журнала, состояние Ротенбергов увеличилось в основном за счет одной крупной сделки — продажи компании "Стройгазмонтаж" государственному "Газпрому" за 75 миллиардов рублей.

На втором месте находится семья Гурьевых, владеющих компанией "Фосагро", — 5,1 миллиарда долларов. В этом году их включили в рейтинг в первый раз. Бизнес-клан Гуцериевых, который пять раз подряд возглавлял рейтинг, в этом году переместился на третье место, их состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов, что на 2,45 миллиарда меньше, чем в минувшем году. Как отмечает Forbes, из-за кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, проекты Гуцериевых в сфере недвижимости серьезно обесценились, снизились и котировки входящей в группу "Русснефти".

Четвертое место заняла семья Шаймиевых, владеющая долями группы ТАИФ, — 2,85 миллиарда долларов. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат сохранили статус богатейших бизнесменов республики, однако в прошлом году они занимали третье место в списке.

Как отмечает журнал, основной критерий рейтинга — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть в нем долями, по этой причине в новом списке не указана семья Гапонцевых. Ее глава, основатель крупнейшего в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics Валентин Гапонцев живет и работает в США, а его сын Денис разошелся с ним во взглядах на бизнес и покинул IPG Photonics. В прошлом году их семья занимала четвертое место в рейтинге.

Пятое место, как и год назад, у семьи Евтушенковых, владеющей АФК "Система", с оценкой в 2,3 миллиарда долларов. Шестое место у Бажаевых (группа "Альянс", группа "Полис") с 1,9 миллиарда, на седьмом находятся Рахимкуловы, владеющие инвесткомпанией Kafijat, с 1,8 миллиарда, восьмое у Саркисовых (группа РЕСО) с 1,7 миллиарда, на девятом — Линники (АПХ "Мираторг") с 1,35 миллиарда, на десятом — Михайловы (владеют группой "Черкизово") с оценкой состояния в 1,1 миллиарда долларов.

По данным Forbes, совокупное состояние десяти богатейших семей России увеличилось на 1,5 миллиарда долларов — до 26,8 миллиарда долларов. Отмечается, что это произошло в основном из-за появления в списке новых участников — семьи Гурьевых, сразу занявшей второе место. При этом нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до 1,1 миллиарда долларов с прошлогодних 1,16 миллиарда.