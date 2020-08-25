Гуманитарная миссия Армении передала медцентрам Алеппо около 2 тонн медицинских принадлежностей

Медицинская группа гуманитарной миссии Армении 24 августа 2020 года совместно с Генеральным консульством Армении в Алеппо передала медучреждениям Алеппо более 2 тонн медицинских и санитарных принадлежностей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы”.

Ответственные за сферу местного здравоохранения выразили свою признательность армянским врачам за предоставленные медицинские принадлежности и ежедневную медицинскую помощь, оказываемую в Армянском доме престарелых, в медцентрах “Дарманатун”, “Бетель” и в ряде других медучреждений. По их словам, армянские и сирийские врачи совместно прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим.

Директор госпиталя также выразил благодарность властям Армении, здравоохранительным органам за помощь и поддержку, оказываемую с первых же дней.

Гуманитарная группа Армении в сотрудничестве с управлением “Креста помощи” Сирии передала воспитанникам детского дома “Национальный приют”, находящегося под опекой армянской общины Алеппо, необходимые принадлежности и продукты питания. Администрация сирийского “Креста помощи” приветствовала и поблагодарила гуманитарную группу Армении за помощь и заботу о детях, оказываемую в этих сложных условиях.