Камерный оркестр выступил в рамках Международного музыкального фестиваля “Опус-5”

Государственный камерный оркестр Армении выступил в рамках Международного музыкального фестиваля “Опус-5”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный центр камерной музыки.

Оркестр с участием юных музыкантов исполнил произведение Феликса Мендельсона “Октет”. Выступили музыканты оркестра Астхик Варданян (первая скрипка), Гоар Папоян (вторая скрипка), Ани Балян (четвертая скрипка), Астхик Гажоян (первый альт), Ани Киракосян (второй альт), Джемма Манукян (вторая виолончель) и талантливые воспитанники Ереванской средней специальной музыкальной школы им. Чайковского Артем Ионисян (первая виолончель) и Овсанна Арутюнян (третья скрипка).

Астхик Варданян подчеркнула, что особенность выступления заключалась именно в вовлечении детей, поскольку подобный опыт играет большую роль в подготовке будущего поколения музыкантов к сценическим выступлениям, особенно в создавшейся ситуации.

Директор Государственного камерного оркестра Армении Феликс Бабурян подчеркнул, что музыкальная группа была рада стать частью подобной инициативы в условиях пандемии.

“Фестиваль очень хорошо организован, это высококлассное событие сферы культуры. Мы за возможность участия в нем благодарны его организаторам в лице исполнительного директора Международной ассоциации “Артконцепт” Армена Манасяна. Должен особо подчеркнуть, что Камерный оркестр всегда предоставляет молодым талантам возможность участвовать в своих концертах, работать с профессиональным оркестром, приобретать неоценимый опыт. Мы неоднократно осуществляли подобные проекты, скажу также, что из-за карантина было отменено множество концертов, в которые были вовлечены и юные исполнители”, - отметил он, добавив, что за это время оркестр проводил активные репетиции, разработал и осуществил новые программы, которые должен представить общественности.

Организатор Международного фестиваля “Опус-5” - Международная ассоциация “Артконцепт”. Фестиваль проведен при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.