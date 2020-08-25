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Арсен Торосян с 31 августа по 18 сентября будет находиться в отпуске

Арсен Торосян с 31 августа по 18 сентября будет находиться в отпуске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о предоставлении отпуска министру здравоохранения Арсену Торосяну. Это Арменпресс выяснил с сайта электронного управления правительства Армении: e-gov.am

“Руководствуясь ч. 16 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, ч. 13 ст. 10 Закона Республики Армения “О регулировании управленческих правоотношений” и ч. 1 ст. 18 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”,

  1. Министру здравоохранения Армении Арсен Торосян предоставить неиспользованную часть ежегодного минимального отпуска за 2018 - 2019 годы и часть ежегодного минимального отпуска за 2019 - 2020 годы с 31 августа по 18 сентября 2020 года включительно.
  2. Во время нахождения Арсена Торосяна в отпуске министра здравоохранения Армении заменит первый заместитель министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян”, - говорится в решении премьер-министра.

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