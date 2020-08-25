Турнир по пейнтболу соберет команды ИТ и инженерных компаний

На берегу озера Севан между командами компаний информационных технологий и инженерных компаний пройдет любительский турнир по пейнтболу.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Фонде “Инкубатор предприятий”.

Предстоящий 5 сентября любительский турнир организует Фонд “Инкубатор предприятий” совместно с Клубом пейнтбола “Легион”. В турнире, который пройдет на берегу озера Севан, на территории Клуба пейнтбола “Легион”, могут принять участие только команды ИТ и инженерных компаний.

Для участия необходимо зарегистрироваться здесь. Крайний срок подачи заявлений на участие -23:59 28 августа.

“Впервые команда инженерных компаний будет соревноваться со сборной командой компаний по информационным технологиям. Это хорошая возможность пообщаться в неформальной обстановке, хорошо провести время и приобрести новых друзей. Победившая команда удостоится премии”, - отметила руководитель программ Фонда “Инкубатор предприятий” Амалия Егоян.

Игру будут вести профессиональные военные специалисты. Военный эксперт Арцрун Ованнисян проведет с участниками огневые занятия и учения по военной тактике. Помимо пейнтбола, для участников будет организован и автопробег к высотам, прилегающим к озеру Севан.