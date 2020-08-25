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Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано", — сказали в ФСВТС.

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China-2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.


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