Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано", — сказали в ФСВТС.

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China-2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.