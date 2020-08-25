Старая песня, старые друзья, но с новым настроением: Арминка и Шпрот выступят в дуэте
13:10, 25 Август, 2020
Певицы Арминка и Шпрот вскоре на суд зрителей представят свой новый клип.
Как передает «Арменпресс», об этом Шпрот сообщила на своей странице в Инстаграм.
“С нетерпением жду нашего нового сотрудничества. Наконец, у нас будет дуэт. Старая песня, старые друзья, но с новым настроением. Скоро будет новый клип”, - написала она.
Шпрот и Арминка уже несколько лет живут в США.
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