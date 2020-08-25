Старая песня, старые друзья, но с новым настроением: Арминка и Шпрот выступят в дуэте

Певицы Арминка и Шпрот вскоре на суд зрителей представят свой новый клип.

Как передает «Арменпресс», об этом Шпрот сообщила на своей странице в Инстаграм.

“С нетерпением жду нашего нового сотрудничества. Наконец, у нас будет дуэт. Старая песня, старые друзья, но с новым настроением. Скоро будет новый клип”, - написала она.

Шпрот и Арминка уже несколько лет живут в США.