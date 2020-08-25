Время в Ереване: 11:07:36,   25 Август

Старая песня, старые друзья, но с новым настроением: Арминка и Шпрот выступят в дуэте

Старая песня, старые друзья, но с новым настроением: Арминка и Шпрот выступят в дуэте

Певицы Арминка и Шпрот вскоре на суд зрителей представят свой новый клип.

Как передает «Арменпресс», об этом Шпрот сообщила на своей странице в Инстаграм.

“С нетерпением жду нашего нового сотрудничества. Наконец, у нас будет дуэт. Старая песня, старые друзья, но с новым настроением. Скоро будет новый клип, - написала она.

Шпрот и Арминка уже несколько лет живут в США.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации