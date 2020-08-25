Первое судебное заседание по уголовному делу Гагика Хачатряна было отложено

В суде общей юрисдикции города Еревана отложено первое судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя Комитета по государственным доходам и экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Гагика Хачатряна Ерем Саркисян, добавив, что суд должен был решить вопрос применяемой к нему меры пресечения.

“Гагик Хачатрян изъявил желание присутствовать на судебном заседании, однако в связи с состоянием здоровья он не был в состоянии явиться, следовательно, мы подали заявление с просьбой отложить заседание на один день, чтобы Хачатрян также смог принять в нем участие”, - написал адвокат.

Судебное заседание состоится в 12:00 26 августа в суде общей юрисдикции города Еревана (адрес: Тигран Мец, 23/1).

Гагик Хачатрян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении денег в особо крупных размеров, в организации, подстрекательстве или содействии получению взяток в особо крупных размерах, организации служебного подлога, отмывании денег или в их подстрекательстве и содействии (ст. 6 УК Республики Армения - часть 2 статьи 308 (три эпизода), пункт 1 части 3 статьи 179 (два эпизода), пункт 1 части 3 статьи 38-179, пункт 2 части 4 статьи 311, пункт 1 части 1 статьи 314, пункт 1 части 3 статьи 38-190).

Гагик Хачатрян не признает предъявленных обвинений.