Премьер-министр Армении поздравил президента Уругвая с Днем независимости

Премьер-министр Никол Пашинян в связи с Днем независимости направил президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакале Поу поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Уругвая с национальным праздником - Днем независимости, желаю Вам мира и процветания.

Традиционно теплые и дружественные армяно-уругвайские связи имеют прочную основу, благодаря которым между нашими государствами сформировались искренний диалог и эффективное сотрудничество.

Я полон надежд, что в дружественных отношениях, сложившихся между двумя нашими странами, мы добьемся новых успехов во благо наших народов”.