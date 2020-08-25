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Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста

Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста

Суд Парагвая освободил из-под домашнего ареста бывшего полузащитника каталонской “Барселоны” и сборной Бразилии Роналдиньо и его брата.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают зарубежные СМИ. Роналдиньо обязан заплатить штраф в размере 200 000 долларов США, но он уже получил право вернуться на родину в Бразилию.

Роналдиньо и его брат были задержаны в аэропорту столицы Португалии Асунсьона по причине использования поддельных паспортов. 5 марта этого года генеральный прокурор Парагвая принял решение об аресте хавбека.

Роналдиньо более двух месяцев находился под домашним арестом.

Подготовила Варвара Айрапетян


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