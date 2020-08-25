В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами

Ливанские военные совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров с химическим ядовитым веществом. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в отчете пресс-службы армии Ливана.

"В промежутке с 14 по 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также было обнаружено 54 контейнера с другими веществами, утечка которых была бы катастрофической", - говорится в заявлении.

Четвертого августа в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.

Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.